苗栗縣長選舉結果已確定，民進黨苗栗縣長候選人陳品安晚間七點抵頭份競選總部，她表示這次選舉未能問鼎縣長，但仍要感謝支持她的鄉親，也要恭喜連任的鍾縣長，有關這次選舉65歲以上免繳健保費的政見，希望鍾縣長能盡速落實。未來，她仍會留在苗栗努力促成苗栗改變，並先回歸家庭照顧兩個孩子。

陳品安競選總部並發出書面敗選感言，強調要向所有苗栗隊的夥伴及競選總部每位工作人員，致上最深的感謝。這段時間，大家不分日夜、全力以赴，走遍苗栗每一個角落，為了共同的理想努力到最後一刻，真的辛苦了。

她也要謝謝每位支持的鄉親，謝謝大家願意站出來替他們拉票的朋友，還有親手製作競選小物、送上祝福的支持者，也謝謝每位在網路上留言、分享、轉傳的「拉票超人」。她特別感謝從外地、甚至遠赴海外，特地趕回苗栗投票的「救國團」，這每一份心意、每一句加油打氣，她都有看見，也深深放在心裡。每一次握手、每一張笑容、每一份託付都會記得。

陳品安表示，這次選舉雖沒贏得最後勝利，但她要恭喜鍾東錦縣長連任，也期待新一任縣府團隊能夠落實選前承諾，尤其是65歲以上長者健保費全額補助，這是許多鄉親的期待，希望未來能夠說到做到，讓長輩真正受惠。回顧這場選戰，過程確實艱困，但大家始終選擇用正向、理性的方式，認真提出政策、討論苗栗的未來，讓鄉親看見不一樣的選舉。這段時間，團隊沒有放棄任何一個與鄉親對話的機會，也努力讓更多人相信，苗栗可以有不同的治理方式，可以有更好的未來，這些努力不會因為一場選舉的結果而歸零。

她說，這次民進黨在苗栗縣議員選舉全數當選，她個人的得票數破了10萬，也創下民進黨在苗栗縣長選舉的歷史新高。這些成果都是每一位夥伴和支持者共同努力的累積，「我們證明了願意為苗栗改變的人正在增加，願意站出來、為理想堅持的人也越來越多。」

她希望所有支持的朋友不要沮喪，更不要因此失去希望。改變從來不是一夕之間就能完成的事，但只要有人願意開始，就會有人接著走下去。民進黨不會放棄苗栗，也不會放棄任何一個需要努力的地方。他們會一次又一次地站出來，繼續爭取，直到改變真正發生。

陳品安說，接下來她會繼續走訪各地謝票，和支持鄉親、社團及一路同行的朋友見面，好好聊聊這段時間的收穫與不足，讓自己做得更好。這場選舉，苗栗隊一起打了一場不一樣的選戰，也一起寫下了屬於苗栗的歷史。選舉有結束的一天，但對苗栗的關心與承諾不會結束。謝謝大家陪她走過這段路。今天或許沒有抵達終點，但請相信他們走過的每一步都算數，只要初心不變，就繼續勇敢向前走。