屏東縣長選戰，藍綠對決，爭取連任的周春米對上三度挑戰縣長國民黨籍蘇清泉，下午4時開票後，周春米得票數一路領先，周春米在晚間7時10分宣布當選，連任成功，目前領先票數逾8萬多票。

周春米晚間7時10分現身總部，她上台時說，謝謝大家，已經領先超過8萬多票，正式宣布周春米順利連任。現場歡呼聲不斷。

周春米說，謝謝大家，不離不棄，一直守護在身邊，一直在總部陪伴，還有幾個投開票說還沒有開完。目前得知，高樹鄉長梁正翰成功連任，長治鄉長邱佳娟挑戰成功，東港鎮長黃禎祥連任成功、恆春鎮長陳文弘重返鎮公所，萬丹鄉由簡天屏當選鄉長，另外小琉球部分，李伊展當選琉球鄉長。

周春米說，目前屏東市長還在膠著纏鬥中，要等確切數字跟大家報告。謝謝大家，謝謝屏東鄉親，讓春米可以繼續成為縣長，「這不是我個人的勝利，是整個團隊勝利，整個屏東鄉親的勝利」。

周春米說，謝謝屏東縣政府團隊讓這四年可以做到很多很多，讓鄉親肯定的政績，謝謝屏東縣府，各個鄉鎮，對周春米很多建議，鼓勵跟祝福，謝謝所有屏東鄉親，今天不只是周春米勝利，她想也是屏東大勝利。

周春米說，四年前領先一萬多票當選，但很榮幸可以成為屏東縣七十二年來首位女縣長，從準備上任到現在，每天無時無刻都是戰戰兢兢，可愛的屏東鄉親把這個重擔交給她，她必須要努力，跟團隊進步，一起把城市做好，把長輩照顧好，鄉鎮做好，讓城市有希望，讓產業升級。

周春米說，如同她上任第一天是全面啟動各項建設，至今四年，她不敢說有成，但很謝謝鄉親，願意把屏東再交給周春米四年，未來四年有更多建設，都在準備當中，謝謝大家。

屏東縣長周春米宣布當選連任成功，感謝鄉親力挺陪伴。記者劉星君／攝影

屏東縣長周春米宣布當選連任成功。記者劉星君／攝影

屏東縣長周春米宣布當選連任成功。記者劉星君／攝影

屏東縣長周春米宣布當選連任成功。記者劉星君／攝影