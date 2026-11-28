基隆市議長童子瑋挑戰市長失利，他在今晚7時發表感言，恭喜現任市長謝國樑獲得市民支持連任，也謝謝所有支持者陪他走過這麼長的一段路。童子瑋請大家不要對基隆氣餒，明天太陽依舊會升起，基隆依然會陰雨綿綿，他會繼續在這座城市，跟大家一起努力。

基隆市長選舉開票後，謝國樑勝選，童子瑋功敗垂成。童在發言感言時說，他想先向所有基隆的市民，「各位男人，各位女人」深深的一鞠躬，謝謝大家的支持，謝謝大家的信任，謝謝大家在這段日子陪我走過這麼長的一段路。

童子瑋說，基隆市民用手中的選票做出決定，他誠摯恭喜謝國樑獲得支持，繼續為基隆人服務，也想向所有支持他的朋友們說聲謝謝，謝謝大家一路以來的付出和幫忙。

童子瑋表示，此時此刻他知道有很多朋友跟他一樣，心裏難免失落。這場選舉大家一起走過許多難忘的日子，他要感謝所有支持我的政治前輩，包含擔任競總主委的前總統蔡英文，他要跟她說聲抱歉，是他不夠努力。他也想跟賴清德總統說聲抱歉，是他不夠努力。

童子瑋說，他還要跟謝謝議員夥伴，還有來自不同政黨、不同政治背景的朋友，為了基隆的未來，願意和他一起努力。童子瑋發表感言離開前，有支持者難過的抱著他哭泣，也有人高喊「選立委」。

基隆市議長童子瑋挑戰市長失利，支持者在聽他說完感言後，難過的抱著他哭泣。記者邱瑞杰／攝影