基隆市長謝國樑拿下得9萬8千多票，小贏民進黨議長童子瑋9萬4千多票約4千多票，謝國樑晚間6點半到競總發表勝選感言，謝國樑說，這次選舉一度非常的緊張，「我的信仰讓我能夠順利翻轉、贏得勝利。」隨即展開車隊掃街謝票，受到民眾熱情歡呼。

謝國樑今晚6點半到達競選總部時擠滿人潮，支持者爭相握手，還有人與市長擁抱說「我們贏了」，甚至紅了眼眶，謝說，競總計票系統他的得票數已經超過9萬8千多票，他宣布「謝國樑再次當選連任，謝謝大家」，台下歡聲雷動，高喊凍蒜、連任成功。

謝國樑向市民深深一鞠躬，感謝大家在選舉中給予支持與信任，也感謝一路陪伴他走過選戰的每一位夥伴。謝國樑表示，當選不是一個人的成果，而是許多人共同努力的結果；每一聲加油、每一次握手、每一張選票，他都會記在心裡。這份託付，他會用未來的每一天來珍惜。

謝國樑感謝立委林沛祥、副市長邱佩琳在過程中所做的努力，還有國民黨跟民眾黨所有的同志、好朋友的幫忙。但他無奈說，有很多基隆的夥伴，包括里長、很多地方的人士、社團的負責人，他們因為他受到委屈，仍然堅定不移支持他。

「今天的結果，是市民給我的肯定，也是對我的提醒。」謝國樑表示，選舉結束了，服務不能停。他會帶著感謝與責任繼續為基隆打拚，和市府團隊把該做的事情做好，也會用心聆聽不同的聲音。

謝國樑表示，雖然他順利地度過了這一關，選民也投票肯定他、再給他4年，但也有很多人跟我的理念不盡相同，也沒有投票給我。我想，我還是會按照我一貫的方式，用最誠懇、謙虛的態度，面對跟我理念不同的市民。我也會持續地與他們面對面坐下來討論，如何讓市政更好，如何讓基隆可以進步。

對於基隆的未來發展，謝國樑提基隆捷運是北北基三市合作、交通通勤、產業發展及就業提供的共同基礎，要完成捷運第二階段，並與台北市長蔣萬安攜手合作打造屬於台北和基隆的AI產業布局。

「我的信仰讓我能夠順利翻轉、贏得勝利。」謝國樑說，這次選舉有一度非常的緊張。謝國樑分享「詩篇」65章第11節：「你以恩典為年歲的冠冕；你的路徑都滴下脂油。」他感謝上帝一路的扶持，願今日所領受的恩典，也成為整座城市明天的祝福。

「一切榮耀歸於上帝，一切努力為了基隆的市民，願愛與和平充滿我們的下一代。」謝國樑說。

謝國樑致詞結束隨即車掃謝票，謝國樑說，他一定不會讓大家失望，一起讓基隆的未來更好。

謝國樑到達競總發表勝選感言，民眾熱情相迎，隨即展開車掃謝票。記者游明煌／攝影

謝國樑到達競總發表勝選感言，民眾熱情相迎，隨即展開車掃謝票。記者游明煌／攝影