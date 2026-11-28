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2026彰化縣長當選結果／陳素月自行宣布當選 感謝對手及沒選她的鄉親
民進黨彰化縣長候選人陳素月晚間7點20分自行宣布當選彰化縣長，她感謝這次三位可敬的對手，以及沒有將票投給她的鄉親，強調大家雖然有不同意見，但都是深愛彰化這片土地。未來她會以更謙虛的態度傾聽各方聲音，明天就是新的開始，未來推動縣政將不分黨派、全力以赴，以謙卑、溫柔的態度為縣民服務。
陳素月表示，勝選是喜悅，也是責任的承擔，感謝鄉親支持，未來將持續努力，讓彰化有不一樣的進步。
她指出，這次勝選關鍵在於長期以來在地耕耘，接下來將與現任縣長進行交接。至於彰化長期「兩藍一綠」的政黨輪替現象，她說，現在就是新的開始，沒有想那麼遠，當前最重要的責任，是趕快讓彰化有所進步。
對於其他三位競選對手，陳素月表示，民主政治本來就是政黨競爭，選舉過程中的競爭也是彼此前進的動力，感謝對手在選舉期間提出不同意見，讓她有反省，努力前行。
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