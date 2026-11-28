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2026高雄市長即時開票／賴瑞隆得票突破65萬 預計晚間7時50分發表談話
高雄市長選戰開票近4小時，民進黨候選人賴瑞隆一路穩定領先國民黨候選人柯志恩，得票數已突破65萬票，預計晚間7時50分發表談話，競選總部氣氛熱烈。
高雄市長選戰下午4時起開票，賴瑞隆從開票初期便保持領先，柯志恩緊追在後，雙方票數差距一度維持在2萬至3萬票，隨著各地票數陸續開出，賴瑞隆逐漸拉大領先幅度。
高雄市長陳其邁晚間近7時現身賴瑞隆競選總部，一抵達便受到支持者熱情簇擁，陳其邁面帶笑容與民眾握手，晚間7時30分，賴瑞隆得票數已突破65萬票，現場支持者情緒高昂，等待賴瑞隆登台發表談話。
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