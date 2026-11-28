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2026花蓮縣長即時開票／不敵藍綠夾殺…魏嘉賢坦言失敗 語重心長喊話縣長當選人思考這件事
花蓮縣長選情泛藍三腳督，無黨籍的魏嘉賢雖提出許多政策，可惜缺乏藍綠組織奧援，黯然接受敗選。他晚間感謝支持者一路鼓勵，仍希望提出的好政見能獲新縣長採用，讓花蓮大步向前。他始終反對縣府普發現金，喊話縣長當選人要認真思考這件事。
魏嘉賢面臨國民黨提名游淑貞及民進黨支持的無黨張峻夾殺，開票之後一路落後，隨差距逐漸擴大，競選總部氣氛低迷，有支持者忍不住啜泣。晚間7時15分魏嘉賢抵達競總，感謝支持者，並說失敗就是失敗了，人生難免有失敗，失敗後再出發才是人生最重要的一件事情，他會持續努力為花蓮這片土地繼續再打拚。
魏嘉賢說，他努力了很久，團隊也提出非常多好的政見跟政策，希望新縣長能採納；他也說，未來花蓮一定要好好思考一下，要選出怎樣的首長，未來花蓮要怎麼樣大步向前。
這次選舉，他在本命區花蓮市開票狀況不理想，魏嘉賢說，可能政黨對決有影響到，但在沒有政黨奧援下、沒有很多資源下，這樣的成績已經不容易，他非常感謝所有支持者，選後也會檢討到底哪個環節出了問題。
他坦言大罷免也可能有一些影響，但他覺得要做對的事情，不會因為某一些影響偏移心志，對的事情就是要往前走，不對的事情就要去思考，明辨是非。
對手陣營競相提出普發現金，魏嘉賢感嘆，若候選人因為發錢就當選，對花蓮是非常殘酷、非常傷害的事情。若能把這些資源拿來照顧各鄉鎮警察消防、衛生單位，才能真正打造韌性城市。
他說，很多人說他很笨，不跟進普發這件事，但他有他的堅持，不願意為求當選開出漫天支票，違背自己初心，他希望新縣長和團隊真的要好好思考普發現金這件事。
魏嘉賢說，這幾天會好好忙完父親的身後事，再思考未來要往哪一方面走，或許是會把基金會做好，未來會持續關懷這片土地。
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