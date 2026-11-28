國民黨台南市長候選人謝龍介晚間7點抵達競選總部，並與支持者發表談話，謝龍介說，這場選戰在基本盤及資源極度不對稱的情況下，團隊仍全力以赴，最後功虧一簣，「但也打了一場漂亮的選戰」。

謝龍介表示，透過這次選舉，讓更多台南鄉親看見故鄉土地、水資源面臨的問題，這是這場選戰的重要收穫，並恭喜民進黨候選人陳亭妃勝選。

他也向陳亭妃喊話，選舉不應只看勝敗，更重要的是看見民生的痛苦，以及土地、水資源究竟出了什麼問題，且這次選舉有將近一半選票支持國民黨團隊，代表台南鄉親已經注意到城市發展、土地及水資源等議題，希望陳亭妃未來就任市長後，也能正視相關問題，畢竟城市是要世世代代傳承下去的。

謝龍介提到，未來執政過程中，自己仍會提供協助，希望台南能夠變得更好，祝福勝選的一方，也希望新任市長不要只看選舉勝負，而忽略市民真正關心的問題。最後，謝龍介也感謝這次選戰中一路相挺的支持者，以及民眾黨和小草共同努力，選舉過程中收穫許多友情，也有不少人打電話表達不捨，但大家已經共同努力、打了一場漂亮的仗，相信台南未來一定會越來越好。

現場許多支持者也不斷向謝龍介高喊「加油！」，並喊話希望謝龍介下次繼續參選，展現對他的支持。