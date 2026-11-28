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2026苗栗縣長開票結果／喊「苗栗贏了」！鍾東錦連任成功：會更努力認真
國民黨苗栗縣長鍾東錦競選連任成功，發表感言表示不敢說是誰贏，他覺得是「苗栗贏」！他會更努力認真，跟第一任4年一樣，他強調會著重教育及原鄉道路，另喊話部分省道路面破舊嚴重，希望立委爭取公路局，省道的品質也要「顧」好。
鍾東錦競選連任成功，感謝立委陳超明、邱鎮軍，及縣議會議長李文斌，及縣府團隊，他也感謝財政收支劃分法修正通過，現在縣府的財政有改善，縣府會善用公帑，一定會用在對的地方，他會著重在教育，及原鄉道路的改善，蓋學校教室、縣立圖書館總圖，及警政大樓興建等，每一項工程都很重要，尤其是泰安鄉苗62之1、苗62線，及南庄鄉苗21線。
他喊話公路局也要背著責任，因為公路局給了規畫費，已經規畫好了，但因預算沒有通過，延宕了很久，還要請立委爭取力這次選舉車掃時，發現部分公路局養護的道路，真的破舊蠻厲害的，請立委爭取鋪設，他看縣都比省道還要好，因為過年的期間，年輕人會返鄉，不要年輕人認為苗栗的道路品質就是如此，因為分不清縣道、省道，還是國道，整體交通安全很重要。
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