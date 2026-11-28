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2026花蓮縣長即時開票／開票逾3小時還在緊咬 國民黨游淑貞保持微幅領先
花蓮縣長選情緊繃，開票已超過3小時，國民黨游淑貞與無黨籍張峻票數仍未拉開，維持千餘票上下的差距，由游淑貞保持小幅領先。
張峻在民進黨、罷傅勢力支持下，一路緊咬游淑貞，尤其大本營光復鄉陸續開完票，得票數相當亮眼。張峻陣營統計到晚間7時，得票數5萬7405票，小輸對手游淑貞的5萬8077票。
因差距有限，現場支持者唱起張峻的競選歌曲、揮舞張峻「拼」旗幟，努力集氣，就希望一口氣逆轉。
游淑貞競選總部播放國民黨開票中心的計票，到晚間7時許的統計，得票數和張峻都只有2萬多票，游淑貞以2萬7811票，約2千票差距領先張峻的2萬5621。
至於另一位無黨籍候選人魏嘉賢，差距較大，退出競爭行列，預計稍後將到競選總部向支持者表達感謝。
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