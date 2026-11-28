2026九合一大選今天投票，下午4時起開票，民進黨候選人賴瑞隆一路穩定領先對手國民黨柯志恩，開票3小時，賴瑞隆得票數突破50萬票，領先幅度擴大至8萬票。晚間近7時，高雄市長陳其邁現身賴瑞隆競選總部，支持者一見到他，隨即爆出熱烈歡呼聲，爭相上前握手、合照。

高雄市長選戰激烈，選前雙方陣營卯足全力催票，選前之夜各自展現強大動員實力，今天下午4時起開票，賴瑞隆一路保持領先，柯志恩緊咬不放，雙方票數差距一度維持在2至3萬票，隨著開票進度推進，賴瑞隆逐漸拉開領先優勢。

晚間7時，賴瑞隆得票數已突破50萬票，柯志恩落後大約8萬票，賴瑞隆競選總部氣氛也隨著領先差距擴大愈加熱絡，支持者難掩興奮之情。

陳其邁一抵達賴瑞隆競選總部，身穿棕色休閒外套的他，一現身成為全場焦點，支持者立即湧上前握手，陳其邁也面帶笑容回應民眾熱情問候。

陳其邁任期即將屆滿，民進黨能否順利完成市政接棒、延續執政，讓這場選戰備受關注，賴瑞隆領先幅度逐步擴大，綠營選情趨於明朗。不過開票作業仍在進行，最後得票數以中選會公告為準。