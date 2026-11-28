台中市長候選人江啟臣今天早上與妻到豐原區投票。記者游振昇／攝影 游振昇

國民黨台中市長候選人江啟臣開票暫時落後民進黨台中市長候選人何欣純，中廣前董事長趙少康今晚透露，2018年時任國民黨主席吳敦義原想提名江啟臣，結果江啟臣初選輸給台中市長盧秀燕晚了8年才選，而且對手操作「留江啟臣續任立法院副院長，避免不受歡迎者接任」的策略奏效。

九合一選舉開票進行中，趙少康在中廣選情之夜特別節目上表示，台中很意外，因為根據之前民調好像都是江啟臣贏，何欣純好像也沒有什麼特別表現，他有時也不知道怎麼講江啟臣這個人。他認為，上一次江啟臣就應該當選了。

趙少康還原，2018年時吳敦義曾想提名江啟臣參選台中市長，結果盧秀燕找吳敦義，期盼吳敦義辦初選，還拜託了跟吳敦義較熟的人說服黨中央辦初選。

趙少康表示，吳敦義當時可能也認為即使辦初選，也會是江啟臣出線，結果盧秀燕贏了初選，江啟臣很有風度立刻支持盧秀燕。盧秀燕上任台中市長8年且做得不錯，江啟臣再出來其實已晚了8年。

趙少康說，江啟臣頂著立法院副院長這樣的光環，真的沒想到。當然對手的策略也很厲害，就是稱「讓江啟臣留在立法院繼續做副院長，否則就變成其他人要來了」，對手很厲害，知道大家不喜歡「那個人」，如果江啟臣當選台中市長，辭職立法院副院長後就是那個人當選了。趙認為這策略是有效的。

趙少康也說，洋流可能不只在中部影響，在南部可能也有影響。