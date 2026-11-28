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2026基隆市長開票結果／拿下超過9萬2千票！謝國樑篤定當選連任 競總發表感言
基隆市長選舉開票，國民黨尋求連任現任市長謝國樑與民進黨議長童子瑋剛開始呈現拉鋸，晚間謝國樑競總表示，謝國樑得票晚間6點多已超過9萬2千票，篤定當選，謝國樑晚間6點30左右抵達競選總部，隨即發表感言，並自行宣布當選。
基隆市開票所開票過程，謝國樑、童子瑋的票數差距不大，雙方互有領先，不少民眾到場關心票數，謝國樑競選總很多支持者到場，民眾看到數據起伏都緊繃心情，希望謝國樑拉開差距，晚間6點多已超過9萬2千票，篤定當選，謝國樑晚間6點30左右抵達競選總部，隨即發表感言，並自行宣布當選。
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