基隆市長選舉今晚開票，競選連任的謝國樑6時許宣布勝選時，挑戰謝的基隆市議長童子瑋競選總部，在開票中心公布的票數落後謝約5千票，現場支持者得知後，情緒有些失落。童子瑋預計晚間7時，在開票中心發表感言。

曾任3屆立委的謝國樑棄政從商，2022年重返政壇，當選基隆市長。童子瑋2018年當選市議員，2022年連任並當選議長。

童子瑋競選總部今天在忠一路成立開票中心，吸引100多名支持者到場關心。開票初期童子瑋的票數領先，支持者發出歡呼聲。到了5時30分左右，競總公布的得票數小幅落後，支持者的情緒跟著下滑。

晚間6時許，謝國樑競總指得票數已達9萬2千票，謝也在臉書公布贏得選戰，並將前往競選發表勝選感言。同一時間童子瑋競總則是公布童、謝的得票數都是7萬多票，童落後約5千票。