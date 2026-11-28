新竹縣長選舉今天登場，開票結果逐步出爐。根據競選總部開票即時統計，截至晚間6點40分已開出492個投開票所中的272所，民進黨新竹縣長候選人鄭朝方獲得10萬873票，得票率59.19%；國民黨候選人徐欣瑩獲得6萬5776票，得票率38.60%；無黨籍候選人朱定瑩獲得3773票，得票率2.21%。

鄭朝方目前領先徐欣瑩3萬5097票，從鄉鎮市開票分布來看，目前鄭朝方在竹北市、竹東鎮、新豐鄉、湖口鄉、新埔鎮、關西鎮、芎林鄉、橫山鄉、寶山鄉及峨眉鄉領先；徐欣瑩則在尖石鄉、五峰鄉及北埔鄉領先。

鄭朝方目前在多數鄉鎮市取得領先，尤其竹北市、竹東鎮等人口較多的區域開票表現，成為拉開票數差距的重要關鍵。現場的主持人宣布，若鄭朝方的得票數超過15萬4千票，就等於確定當選。