南投縣長選舉開票持續由國民黨候選人許淑華大幅領先民進黨候選人温世政，晚間6點半，許淑華得票突破9萬票，領先差距持續擴大。許淑華隨後與國民黨草屯鎮長候選人自行宣布當選，支持者高喊「許淑華凍蒜」、「國民黨加油」，現場氣氛沸騰，許淑華深深一鞠躬，感謝鄉親支持，承諾繼續推動施政藍圖，不辜負民眾託付。

南投縣選委會估計今天投票率超過7成，縣長選舉選舉人數為40萬204人。開票過程中，許淑華一路保持領先，得票突破9萬票後，雙方差距進一步拉大，就連温世政的老家草屯鎮也未能取得明顯優勢，選情逐漸失去懸念，符合藍營選前預期。

選戰最後一周，民進黨傾全力搶攻南投，總統賴清德、行政院長卓榮泰密集替温世政站台，賴清德甚至公開砲轟國民黨現任、前任縣長執政不力，呼籲南投鄉親給民進黨及温世政執政機會，希望藉由中央執政資源與重量級政治人物加持，扭轉選情。

不過，温世政雖有綠營大咖輪番助陣，仍難以突破地方政治結構。相較之下，許淑華長期深耕南投，累積多年地方人脈與政治實力，加上施政成績及國民黨地方組織動員，展現明顯優勢。這場選戰也反映出，中央級政治人物密集輔選，未必能撼動地方長期經營所累積的基本盤。