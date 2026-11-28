雲林縣開票到6時30分，兩個半小時，民進黨劉建國起先小輸約3、4千票，在山區開始開票，劉建國的本命區得票數一路直追，短短數分鐘內，把票數拉近成兩位數，甚至一度超車約40票，張嘉郡也直追，全縣開了約7成，只剩177個票沒開完，但集中在山區，兩人差距在百票之內，兩陣營緊張到極點。

雲林縣民進黨劉建國挑戰國民黨張嘉郡，今天下午四點開始開票，兩人的票數差距一直維持在3、4千票上下，張嘉郡一直保持領先，但所贏票數一直無法突破萬票。兩人拉鋸，在海線多數開完，張嘉郡仍領先，直到約6時20分劉建國本命區的山區的票數開始大量回報後，劉的票數急起直追，到6時30分兩人的得票率竟打平，均為49.1%。

在得票數平手之際，劉建國甚還一度超車，倒贏了81票，但張嘉郡馬上又追上來，雲林縣政壇說，這是雲林縣歷年來最緊急的一場開票。目開了7成票，只剩177個投票所沒開完。兩陣營均緊張盯著開票銀幕，尖叫此起彼落。每個人緊張等待勝負揭曉。