國民黨台南市長候選人謝龍介晚間7點抵達競選總部，並與支持者發表談話，謝龍介說，這場選戰在基本盤及資源極度不對稱的情況下，團隊仍全力以赴，最後功虧一簣，「但也打了一場漂亮的選戰」。

2026-11-28 19:47