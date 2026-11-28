聽新聞
0:00 / 0:00
2026高雄市長即時開票／一路緊咬賴瑞隆 柯志恩預計晚間7時上台發表談話
2026九合一選舉投票今天下午4時結束，高雄市長開票狀況，藍營候選人柯志恩開票後一路緊咬對手賴瑞隆，TVBS新聞台開票狀況，賴瑞隆開出32萬9千餘票，柯志恩為28萬餘票，落後賴4萬多票；柯團隊剛宣布，柯志恩預計今晚7時上台發表談話。
選舉投票開票，4時開票後，已開票2個半小時，依據TVBS新聞台開票狀況，目前綠營賴瑞隆開出32萬9千多票，柯志恩為28萬7594票，柯暫時落後賴4萬多票。
柯志恩開票之夜的地點設於國民黨高雄市黨部，工作人員申請封閉單向車道設置電視牆及座椅，現場布置200多張塑膠椅，柯志恩票數一路落後緊咬，支持者在現場觀看票數神情凝重，但團隊仍向支持者信心喊話，在現場鼓舞士氣替柯志恩喊「加油」。
柯團隊晚間近6時30分通知媒體，指柯志恩預計於晚間7時現身，上台發表談話。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。