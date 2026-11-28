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2026彰化縣長即時開票／藍綠歸隊無政黨奧援 無黨籍邱建富宣布敗選
彰化縣長選舉票數還未完全開出，無黨籍候選人邱建富約在下午6時宣布敗選。他強調，敗選是因藍綠歸隊，而他沒有政黨奧援，所以資源方面比較少，未來會持續關心彰化發展，持續對彰化做出付出，並希望陳素月當選縣長後，能解決彰化人口外流及低薪問題。
邱建富說，從選票開出來，非常清楚看到藍綠歸隊，而他沒有政黨奧援，所以資源方面比較少，非常感謝輔選幹部的不離不棄呢，跟了他一年多的時間啊，他非常非常的感恩。
邱建富恭喜陳素月能夠高票當選彰化縣長，未來彰化縣的發展，大家要共同努力，讓彰化能夠完善發展，尤其是人口流失及低薪的問題。希望未來陳素月就任縣長之後，能好好處理，讓彰化能夠長足進步。
邱建富說，從這次選舉的結果，很清楚地看到彰化縣是一個搖擺縣，選民非常有智慧，後來就形成藍綠歸隊，相對於中間比較狹小。
對於自己的下一步，邱建富說，他會先休息一陣子，未來仍會關心彰化的發展，那會從不同的角色、不同面向，做出對彰化的付出。
彰化縣長選舉，分別有民進黨候選人陳素月、國民黨候選人魏平政、無黨籍候選人邱建富及陳重嘉參選。
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