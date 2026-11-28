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2026彰化縣長即時開票／陳素月一路領先 支持者湧入喊「縣長好」
彰化縣長選舉今天下午4點起陸續開票，民進黨候選人陳素月競選總部陸續湧入支持者關注開票結果。根據總部統計各地回報票數，陳素月一路領先國民黨候選人魏平政。陳素月下午5點半走進競選總部，現場支持者歡聲雷動，高喊「縣長好」、「縣長加油」，陳素月也向一路相挺的志工表達感謝。
根據陳素月競選總部統計，晚間6點10分左右，陳素月累積得票約9萬7000多票，魏平政約8萬9000多票，陳素月暫時領先，但魏平政緊追在後，不過，總部現場已聚集大批支持者，隨著票數持續領先，現場氣氛逐漸熱絡，支持者期待勝選的氣氛濃厚。
彰化縣長王惠美下午開票後，已在臉書發文恭喜所有當選人。對此，陳素月表示，未來新任縣長要不分黨派，一起為彰化努力，「美好的彰化要一起努力」。她並預告，預計晚間7點20分出面發表感言。
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