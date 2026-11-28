台南市長黃偉哲今晚現身民進黨台南市長候選人陳亭妃開票之夜，他指出，台南市投票率約65%，市長選舉拿下50萬票就有機會勝選，目前陳亭妃穩定領先國民黨對手謝龍介。他認為，這次選舉除了看民進黨執政縣市數量，也要觀察全國總得票率，若彰化、嘉義市、宜蘭及台中等地都有好成績，對民進黨長期發展及2028年大選都將是正面助力。

黃偉哲指出，選舉結果除了觀察執政縣市數量，另一項重要指標是政黨總得票率，包括民進黨與藍白陣營的得票消長。如果這兩項指標都呈現正向發展，對2028年及民進黨未來長期發展，乃至台灣本土政治力量的發展，都具有正面意義。

談到台中市長選情，黃偉哲表示，日前陪同民進黨台中市長候選人何欣純掃街時，就感受到當地選情有起風的跡象，並非事後孔明。當時雖是平常日，仍有許多民眾主動站出來，在街口及街道上熱情支持，展現的氣勢與過去許多縣市選舉不同。

黃偉哲認為，這不只是沈伯洋「洋流」效應的外溢，也是何欣純個人努力的成果。他當時就向幕僚、市府同仁及支持者表示，台中有起風的感覺，如今從開票結果來看，確實出現這樣的趨勢。

他指出，台中是傳統搖擺州，過去曾由林佳龍擊敗胡志強，後來盧秀燕又擊敗林佳龍，如果何欣純這次能夠勝選，將是相當漂亮的一仗，也再次展現台中作為民主搖擺州的政治特性。

至於台北市選情，黃偉哲認為，目前雙方相當接近，但若從沈伯洋剛獲提名時的聲勢與現在相比，沈伯洋已經打出一場精彩的選戰，表現令人驚豔。

黃偉哲表示，無論全國民眾或民進黨內同志，都認為沈伯洋是台灣這個世代及下一個世代值得期待的政治明星。

台南市長黃偉哲現身陳亭妃開票現場，對於目前民進黨各地選情發表看法。記者吳淑玲／攝影