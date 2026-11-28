花蓮縣長選情歷來最緊繃，根據雙方陣營各自回報，目前國民黨游淑貞小幅領先獲民進黨支持的無黨籍張峻，差距僅約千票，另一候選人魏嘉賢則有數千票的落後。

開票目前約2小時，將由誰入主花蓮縣政府態勢還不明顯。根據游淑貞競總的回報，但晚間6時10分，藍營自行統計游淑貞率先突破2萬票，達2萬932票，贏了張峻千餘票，支持者振奮高喊凍蒜，但支持者也不敢大意，緊盯螢幕開票差呲。

民進黨支持的張峻，開票過後陸續湧入支持者，到晚間6時已破200人湧入，競總提供大鍋炒米粉，許多支持者到場先裝炒米粉，一邊看開票一邊填飽肚子，因小幅落後，氣氛較為凝重。到晚間6時為止，張峻自行統計得票數4萬2401票，對手游淑貞則是4萬3093票，魏嘉賢不到3萬票，張峻支持者緊握雙手集氣，期盼張峻能超車對手。