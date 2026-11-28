澎湖縣長選舉開票持續進行，國民黨候選人陳振中的得票已經超過1萬票，領先民進黨候選人吳淑瑾超過3000票，而且一路穩定領先，陳振中競選總部現場聚集大批支持者，笑聲不斷，預計晚間7時左右陳振中即會出面宣布當選。

下午4時投票結束、開始開票後，陳振中的得票就逐步拉開和對手的差距。馬公市民族路上的競選總部外，支持者陸續湧入，手拿旗幟、緊盯大螢幕上的開票數字，每當螢幕上的領先差距又拉大，現場就爆出歡呼聲和「加油」聲，不少人笑容滿面、合影，提前慶祝。

陳振中今天一早投完票時就展現信心，笑說選舉就像考試，「考完就能輕鬆」，4年前國民黨因泛藍分裂失去澎湖縣政，此次選戰開票至今，陳振中持續領先對手吳淑瑾及無黨籍的葉竹林，這次陳振中能否替藍營收復執政，將在今晚揭曉。