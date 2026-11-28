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高雄市長即時開票／賴瑞隆領先幅度擴大至4萬票 柯志恩會場氣氛低迷
高雄市長選舉開票持續進行，國民黨市長候選人柯志恩一度緊咬民進黨對手賴瑞隆不放，但兩人票數超過20萬票之後，雙方差距不斷上升。開票90分鐘後，賴瑞隆票數已突破30萬票，柯志恩在後面緊追，但兩人票數差距已經擴大至4萬票左右，國民黨高市黨部氣氛低迷。
國民黨高雄市長候選人柯志恩「開票之夜」設於國民黨高市黨部1樓，隨投票時間結束，愈來愈多支持者湧入黨部準備觀看選舉結果，現場瀰漫緊張氣氛。
因柯志恩票數持續落後，市黨部開票現場氣氛低迷，少數支持者開始離開，但多數人都緊盯轉播銀幕，希望有翻盤機會。
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