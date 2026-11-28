基隆市長選舉開票，國民黨尋求連任現任市長謝國樑與民進黨議長童子瑋呈拉鋸，到晚間謝國樑競總表示，謝國樑得票晚間6點已9萬2千票，已篤定當選，贏童子瑋不到5千票。謝國樑將在晚間6點到競總，隨即會發表感言。基隆投票率破六成。

下午4時投票結束後，基隆市第42、43號投開票所開票過程，謝國樑、童子瑋的票數差距不大，雙方互有領先，不少民眾到場關心票數。謝國樑競選總很多支持者到場，民眾看到數據起伏都緊繃心情，希望謝國樑拉開差距。

據國民黨內部系統統計，謝國樑在下午5時30分已破5萬，小贏也是5萬多票的童子瑋，差距不到3千票。謝國樑在信義區、中山區、暖暖區等都贏，但童子瑋的大本營仁愛區輸了，七堵區則打平。

已破9萬2千票！基隆謝國樑篤定連任小贏童子瑋 6點將到總部。記者游明煌／攝影

已破9萬2千票！基隆謝國樑篤定連任小贏童子瑋 6點將到總部。聯合報系資料照