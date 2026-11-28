新竹縣長選舉開票持續進行，民進黨候選人鄭朝方一路領先，尤其本命區竹北市開票結果傳來捷報，目前已完成開票的投開票所全數勝出。下午5時40分，鄭朝方得票數已領先3萬7000票，隨著票數差距持續拉大，競選總部現場歡呼聲此起彼落，支持者緊盯大螢幕，不時高舉雙手、彼此擊掌，氣氛越來越沸騰。

竹北市是鄭朝方長期耕耘的政治據點，這次開票也成為支持者關注焦點。根據現場報票，鄭朝方目前票數是8萬7千票，徐欣瑩5萬票，其中鄭朝方在竹北多個投開票所大幅領先，部分票所差距甚至超過300票，已完成開票的票所更全數拿下。

每當竹北傳出領先消息，現場就爆出一陣歡呼，有支持者感動直呼：「竹北人太爭氣了！」。其中新豐鄉的開票所23個，鄭朝方也拿下22個，現場已有支持者舉著「朝方當選」的標語。主持人表示，現在就等超過15萬4千票，一但超過就穩定當選。