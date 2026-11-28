2026年九合一選舉下午4時展開開票，歷經一個半小時激戰，國民黨全台選情呈現「北穩、中告急」態勢。根據《TVBS新聞網》即時開票統計，國民黨雖在台北市、新北市、桃園市及基隆市等北部版圖暫居領先，但中台灣指標戰區卻接連亮起紅燈；其中台中市長候選人江啟臣一路遭到民進黨對手何欣純壓制，雙方差距一度拉開至2萬票以上，連帶讓位於八德路的國民黨中央黨部氣氛顯得相當低迷。

選前被藍營視為具備高度勝算的台中市，今日下午4時開票後便陷入苦戰。據《TVBS新聞網》截至下午5時30分許的最新計票數據顯示，民進黨台中市長候選人何欣純得票數已率先突破33萬票大關，國民黨候選人江啟臣則以31萬餘票緊咬在後，兩人差距約2萬多票。

從下午4時30分何欣純以8.2萬票微幅領先江啟臣的7.7萬票開始，江啟臣陣營雖在多個行政區急起直追，得票數卻始終無法有效反超。隨著開票時間推進，何欣純南屯區競選總部陸續湧入大批支持者搖旗吶喊，反觀江啟臣競總與藍營支持者則顯得相當憂心，緊盯螢幕不敢大意。

中台灣與宜蘭防線吃緊 成藍營開票夜最大隱憂，除了台中市可能面臨「綠地再現」的嚴峻考驗，國民黨在其他關鍵搖擺縣市的表現同樣不如預期。

根據《TVBS新聞網》即時開票資訊，在「搖擺大縣」彰化縣，民進黨候選人陳素月得票數持續壓制國民黨候選人魏平政，目前已突破8萬票關卡並保持領先；而在東台灣的宜蘭縣，民進黨候選人林國漳得票同樣暫時領先藍營對手，讓宜蘭與彰化雙雙陷入落後苦戰。

相較於中台灣與宜蘭的膠著戰況，國民黨在北台灣與離島則展現穩固基本盤。根據《TVBS新聞網》統計，台北市蔣萬安已突破26萬票，拉開與民進黨沈伯洋約4萬票的差距；新北市李四川率先衝破40萬票大關，穩定領先蘇巧慧；桃園市張善政與基隆市謝國樑也分別領先對手黃世杰與童子瑋，花蓮縣與金門縣（陳玉珍已自行宣布當選）亦順利守住藍營版圖。

儘管北北基桃與花蓮暫時守成，但由於選前備受看好的台中市長選情意外陷入落後，加上彰化、宜蘭遲遲未能超車，國民黨中央黨部的氣氛並未因北部領先而顯得歡騰，反而瀰漫著一股低迷與凝重。現場黨務人員與支持者神情嚴肅，緊盯電視牆上不斷跳動的台中票數，期盼隨著後續開票進度推進，中台灣選情能出現逆轉契機。

2026年九合一選舉下午4時展開開票，依《TVBS新聞網》即時開票統計，中台灣與宜蘭防線吃緊，成藍營開票夜最大隱憂。記者杜建重／攝影

2026年九合一選舉下午4時開票，歷經一個半小時激戰，國民黨全台選情呈現「北穩、中告急」的態勢。圖為黨中央大門口上方掛著六都市長候選人與黨主席鄭麗文合影的巨幅看板。記者杜建重／攝影