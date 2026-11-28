金門縣長選舉結果出爐，國民黨候選人陳玉珍今天下午5時許自行宣布當選第9屆金門縣長，成為金門有史以來第一位女性縣長。儘管各投開票所仍持續開票，陳玉珍已提前發表當選感言，感謝鄉親以選票交付重任，強調勝選不是改變的完成，而是實現改變的開始，未來將以「金門優先」為施政核心，全力推動地方發展，回報鄉親的信任。

陳玉珍表示，此刻心中除了無限感恩，更深刻感受到肩上沉甸甸的責任，身為在金門出生、長大的金門女兒，一路受到鄉親栽培與疼惜，如今有機會承擔帶領金門改變的重責大任，這不僅是榮耀，更是一份使命。

「金門不只是我的故鄉，更是我一生的牽掛。」陳玉珍感性表示，這片土地養育了她，鄉親一路以來的支持陪伴她成長，如今透過手中的選票交付珍貴信任，她將以實際行動與施政成果，證明這份託付沒有白費。

陳玉珍也逐一致謝選戰期間並肩打拚的競選團隊、國民黨金門縣黨部及主委楊鎮浯帶領的黨務同志，以及陳氏宗親會理事長陳進源等人和所有支持者，她特別感謝家人，每逢選舉總是放下工作、趕回金門協助，成為她最溫暖、堅強的後盾。

談及未來施政方向，陳玉珍強調，開票結果只是責任承擔的開始，這次獲得鄉親高度支持，更提醒自己必須加倍努力。她也特別提到，身為金門有史以來第一位女性縣長，未來將更加重視女性地位提升，讓女性在公共事務及地方發展中有更多參與空間，與鄉親一起推動金門改變。

楊鎮浯表示，陳玉珍勝選的結果與多數鄉親預期相符，並不令人意外，反映出地方對她多年來努力的肯定，也代表鄉親將金門未來的期待寄託在她身上。

楊鎮浯指出，這次選戰陳玉珍扮演領頭羊角色，國民黨中央、地方黨部及各鄉鎮基層、民意代表相互配合，共同穩住國民黨在金門的政治基礎。陳玉珍能夠勝選，除了基層及宗親支持，更重要的是多年來扎實的服務與問政表現，累積出地方認同。

不過，楊鎮浯也提到，勝選只是新的開始，未來不論縣府執政、各項選舉，或國民黨如何重新與金門鄉親站在一起，都還有不少挑戰。他對國民黨在金門未來發展抱持信心，但也強調，接下來仍須團結努力，接受鄉親檢驗。

金門縣長選舉結果出爐，國民黨候選人陳玉珍（右二）今天下午5時許自行宣布當選第9屆金門縣長，與國民黨金門縣黨部主委楊鎮浯（右一）兩人開心握手擁抱。記者蔡家蓁／攝影

金門縣長選舉結果出爐，國民黨候選人陳玉珍（左三）今天下午5時許自行宣布當選第9屆金門縣長，與國民黨金門縣黨部主委楊鎮浯（右三）與支持者一起開心慶賀。記者蔡家蓁／攝影