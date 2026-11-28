台南市長選舉開票持續進行，民進黨候選人陳亭妃票現場開票，約1個半小時後得票數已突破20萬6000票，領先國民黨候選人謝龍介近1萬5000票，雖然領先差距逐漸拉開，但幅度尚未如外界預期，選情仍持續受到關注。

陳亭妃競選總部現場湧入近500名支持者，大家緊盯各地開票結果，現場氣氛緊張。台南市長黃偉哲稍早也抵達開票現場，發送個人小物，受到現場民眾歡迎，也感謝黃偉哲八年的辛苦。

除了關注台南市長選情，不少民眾也同步關注其他縣市開票結果，尤其台北市、新北市選情同樣成為討論焦點。當新北市民進黨候選人蘇巧慧與國民黨候選人李四川出現互有領先時，現場不時傳出驚呼聲，支持者也緊盯全台各地選戰動態。

隨著各地票數陸續開出，陳亭妃與謝龍介的得票差距持續變動，現場支持者一邊等待最新開票數字，一邊關注領先幅度，開票氣氛緊繃，選舉結果仍待進一步確認。

台南市長黃偉哲在下午五點半左右抵達陳亭妃開票現場。記者吳淑玲／攝影