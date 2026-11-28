九合一大選今登場，高雄市長選戰戰況膠著，下午4時開票後，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆一路保持領先，得票數已突破30萬票，不過國民黨候選人柯志恩也緊追在後，雙方票數差距維持在2至3萬票，尚未明顯拉開。賴瑞隆競選總部前聚集大批支持者，眾人緊盯開票大螢幕，關注票數變化。

隨著各地投開票所陸續開出選票，賴瑞隆票數穩定攀升，始終維持領先優勢，柯志恩一路緊咬，雙方呈現拉鋸態勢。儘管賴瑞隆率先突破30萬票大關，但柯志恩追趕力道不弱，選情仍有高度懸念。

傍晚天色漸暗，賴瑞隆競選總部前人潮逐漸聚集，台下座位幾乎坐滿，不少民眾手持粉紅色競選旗幟，或站在會場周邊，抬頭緊盯舞台上大螢幕，也有人低頭滑手機，掌握各家電視台即時開票數據，現場氣氛既期待又緊張。

高雄市長選戰藍綠交鋒激烈，賴瑞隆肩負民進黨延續高雄執政的重任，柯志恩挾4年深耕基層的能量，力拚翻轉高雄。隨著各行政區票數陸續出爐，賴瑞隆能否擴大領先優勢，柯志恩是否有機會縮小差距，成為接下來開票焦點。

高雄市長選戰開票呈現拉鋸，民進黨候選人賴瑞隆競選總部前湧入大批支持者，眾人緊盯大螢幕，關注藍綠票數消長。記者郭韋綺／攝影

高雄市長選戰開票呈現拉鋸，民進黨候選人賴瑞隆競選總部前湧入大批支持者，眾人緊盯大螢幕，關注藍綠票數消長。記者郭韋綺／攝影