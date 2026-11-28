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屏東縣長即時開票／周春米一路領先差距拉開 支持者聚集歡呼
屏東縣長選戰，藍綠對決，爭取連任周春米對上三度挑戰縣長國民黨籍蘇清泉。投票結束，周春米在競選總部設大型電視牆，支持者聚集，下午4時半起，主持人接續宣布陸續報票開出的投開票結果，周春米得票數一路領先，截至下午5時半，周春米領先2萬多票，差距逐漸拉開。
周春米競選總部設置屏東縣長選舉開票計算中心回報，主持人陸續回報開票情況，開票結果周春米一路領先，截至下午5時半，周春米開出7萬3467，蘇清泉4萬5310票，周春米一路領先，每個投開票所回報，周春米幾乎都領先百票以上，每當宣布報票結果時，現場傳來陣陣歡呼聲。
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