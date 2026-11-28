雲林縣開票到6時30分，兩個半小時，民進黨劉建國起先小輸約3、4千票，在山區開始開票，劉建國的本命區得票數一路直追，短短數分鐘內，把票數拉近成兩位數，甚至一度超車約40票，張嘉郡也直追，全縣開了約7成，只剩177個票沒開完，但集中在山區，兩人差距在百票之內，兩陣營緊張到極點。

2026-11-28 18:49