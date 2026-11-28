被稱為台中開票指標「章魚哥里」的沙鹿區洛泉里，今晚開票結果，民進黨台中市長候選人何欣純365票、國民黨江啟臣363票，何欣純領先2票。

也被稱為章魚里的還有台中市豐原區豐西里富春國小2個投開票所，在2016、2020及2024年總統及副總統選舉中，投票結果皆與全國最終的投票結果相符，也有「章魚里」之稱，今晚台中市長選舉結果，根據選務人員資料，這兩個投開票所的市長票共717票，剩餘票229票，投票率約6成8，投票結果，1號何欣純226票、2號洪麗華8票、3號江啟臣249票，江啟臣贏何欣純23票。