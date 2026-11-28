九合一地方選舉正陸續開票中，在22個縣市中，連江縣率先完成開票作業。下午5時20分許，國民黨王忠銘獲4273票，無黨籍曹爾元獲3077票，王自行宣布當選連任成功。王說，此次選舉是對他過去4年施政表現的檢視，感謝縣民願意給他繼續奉獻的機會，展望未來4年，他將以「打造韌性智慧島嶼」的方向，以人才為核心，透過培才、育才、留才政策，結合菁英培育及離島特考等制度，建立更完整的人才培訓與留任機制，強化公務團隊的專業能力，讓更多優秀人才願意留在馬祖。

今天是投票日，馬祖天氣晴朗，四鄉五島各投開票所自一早便有民眾前往投票，展現地方選舉的參與熱度。此次連江縣投票率約68.68%，因為選舉人口不多，開票作業快，選舉結果在下午5時許逐步明朗。

王忠銘得票數超越當選門檻後，隨即宣布當選，競選總部現場響起歡呼聲與鞭炮聲。在立委陳雪生、前縣長劉增應陪同下，王忠銘對支持群眾發表談話，感謝鄉親參與投票，也感謝選舉期間所有協助與付出的夥伴。

王感性地說，選舉期間走訪四鄉五島，聽見許多基層民眾對地方建設、公共服務、生活環境等環節提出的意見，也看見鄉親對縣政需要改善與調整之處的期待。這些聲音都是未來施政的重要參考，將逐一納入後續規畫，要求未來4年的縣政團隊需檢視現有工作，依照地方需求調整施政步調，讓公共建設與服務更貼近民眾生活。

展望未來4年，王忠銘提出「打造韌性智慧島嶼」的施政方向，分階段推動人才培育與智慧治理。第一階段以人才為核心，透過培才、育才、留才政策，結合菁英培育及離島特考等制度，建立更完整的人才培訓與留任機制，強化公務團隊的專業能力，讓更多優秀人才願意留在馬祖，投入地方公共服務。

第二階段是著重提升地方軟實力，推動智慧交通、智慧觀光、智慧文化、智慧醫療、智慧水網及智慧行政等面向，運用科技與數位服務改善公共治理及生活品質。同時，將以宜居環境為目標，兼顧地方發展與生活需求，在追求建設成果的同時，也重視環境承載及資源運用，朝向質的提升、量的合理控制，逐步打造宜居宜室的島嶼家園。

「馬祖的未來需要不同世代共同投入。」王忠銘說，縣府將以鄉親的需求為施政依據，持續推動人才培育、公共服務及智慧建設，為年輕世代創造更多返鄉、留鄉及參與地方發展機會，讓願意在馬祖奉獻所長的年輕人能在這片土地上發芽、茁壯。