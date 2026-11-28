基隆市長選舉開票，國民黨尋求連任現任市長謝國樑與民進黨議長童子瑋呈拉鋸，到下午5時30分，謝國樑競總主持人表示，謝國樑得票已破5萬票，童子瑋也破5萬，目前謝小贏不到5千票。

基隆市第42、43投開票所謝國樑、童子瑋的票數差距不大，雙方互有領先，不少民眾到場關心票數。謝國樑競選總已有很多支持者等著開票，民眾看到數據起伏都緊繃心情，希望謝國樑拉開差距。

據國民黨內部系統統計，謝國樑已破5萬，小贏先童子瑋，差距不到5千票。目前謝國樑在信義區、中山區、暖暖區都贏，但童子瑋的大本營仁愛區輸了。