2026九合一選舉投票今天下午4時結束，國民黨高雄市長候選人柯志恩設於高雄市黨部的「開票之夜」傍晚陸續湧入支持者關心開票狀況，隨票數疊加，柯志恩和民進黨候選人賴瑞隆票數互有拉鋸，柯志恩一路緊咬賴瑞隆，TVBS新聞台開票狀況，2人目前票數雙雙突破20萬，柯暫時落後賴。

高雄市共設2089個投開票所，市長選舉人數為230萬7917人，時至中午，投票率達35.13%。2022年市長選舉，國民黨柯志恩挑戰民進黨陳其邁，投票率58.10%，今年投票率可望超過6成。

投票結束後，4時開始開票，柯志恩陣營設在國民黨高雄市黨部的開票之夜，傍晚陸續湧入支持者關心開票狀況，TVBS新聞台開票狀況，柯志恩一路緊咬賴瑞隆，開票初期柯志恩票數略贏後又被賴瑞隆反超前，現場瀰漫緊張氣氛。

目前開票賴、柯2人票數雙雙破20萬，但柯暫時落後約3萬票。

柯志恩陣營設在國民黨高雄市黨部的開票之夜，傍晚陸續湧入支持者關心開票狀況。記者石秀華／攝影

TVBS新聞台開票狀況，柯志恩一路緊咬賴瑞隆，2人票數雙雙破20萬。記者石秀華／翻攝