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花蓮縣長即時開票／三腳督選情緊繃！開票1小時游淑貞、張峻緊咬 魏嘉賢還在追
花蓮縣長三腳督，國民黨游淑貞和無黨籍張峻、魏嘉賢競爭激烈，今天開票三方緊咬，開票1小時，張峻和游淑貞互有領先，魏嘉賢則是一路苦追，差距並不大，還在追趕範圍內，選情緊繃讓各陣營支持者都相當緊張。
下午不到4時，各陣營都湧入支持者緊盯開票狀況。花蓮共344個投開票所，依國民黨計票，目前開完的票所還不到100個，大票倉花蓮市、吉安鄉陸續開出，3人差距並不大。
游淑貞的競選總部設在縣黨部，黨部派人在各投開票所計票，回報消息，依黨部報票狀況，游淑貞在中南區，吉安鄉較有優勢，只要有投開票所是游淑貞領先，支持者就開心鼓掌歡呼。
張峻競選總部目前人數不多，但支持者緊盯螢幕開票，預計晚點支持者才會陸續抵達現場。
魏嘉賢競總自行設計的「山海賽道」以賽事遊戲方式設計開票系統，色彩繽紛可愛，開票後顯示一度領先，讓支持者相當振奮，但隨即在落入第三，還在苦追。
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