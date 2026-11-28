台北市長選舉原本民進黨候選人陳亭妃許多支持者看好可以輕鬆過關，沒想到下午四點過後開票多次拉鋸，甚至有幾次短暫超前，現場響起一陣歡呼。謝龍介支持者認為，在最後階段強打水庫光電板議題，有一定催票作用。

開票直到下午五點，雙方票數都還是差距幾千票內拉鋸，5點過後陳亭妃開出得票數逐漸領先、拉大到1萬多票。

謝龍介競選總部氣氛平靜。總部外五點過後圍觀民眾逐漸增多，許多民眾盯著大螢幕神情關注。有許多支持者認為，在基本盤綠大於藍、多年民進黨執政的台南，「能夠短暫領先，就已經非常不容易了。」

台南市長選舉開票謝龍介緊咬陳亭妃，甚至幾度短暫領先。記者周宗禎／攝影