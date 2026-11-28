九合一大選今天下午4時開始開票，國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩位於竹北市的競選總部，陸續有支持者到場關心開票情形。開票初期藍綠票數呈現拉鋸，徐欣瑩暫時小幅落後民進黨候選人鄭朝方，現場支持者神情略顯緊張，仍不放棄希望，緊盯螢幕等待後續開票結果。

徐欣瑩競選總部架設大型投影布幕及電視螢幕，分別顯示新竹縣各行政區開票統計及電視台即時開票資訊。開票初期，總部尚未湧入大批支持者，現場氣氛相對安靜，支持者三三兩兩坐在椅子上，有人緊盯前方螢幕，也有人低頭滑手機，關注最新開票進度。

根據徐欣瑩競選總部現場開票結果顯示，民進黨新竹縣長候選人鄭朝方獲4304票、國民黨徐欣瑩4179票、無黨籍朱定瑀獲204票，藍綠雙方僅相差125票。由於開票才剛開始，支持者雖然神情略顯緊張，但仍抱持希望，持續關注各地票數陸續開出。

徐欣瑩日前為抗議她所指的司法介選展開絕食，期間因身體不適緊急送醫，昨晚坐著輪椅出席選前之夜，今天上午也坐輪椅現身投票所完成投票。