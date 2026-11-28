九合一選舉今投票，投票在下午四時結束。根據東森新聞開票結果，民進黨台中市長候選人何欣純與國民黨台中市長候選人江啟臣一路纏鬥，差距不到1萬票，到下午4時51分，何欣純以24萬912票，勝江啟臣的21萬9834票，差距超過1萬票，沒多久，江啟臣票數拉高，差距不到3000票，目前票數仍在統計中，一切以中央選舉委員會公告為準。

台中市選委會指出，台中今年市長選舉人數為237萬6919人、市議員選舉人數236萬9254人，首投族人數達7萬7228人，全市共設置1980處投開票所，較前次第11屆立法委員選舉的1902處，增加78處，共動員2萬8064名選務人員。

台中市2022年市長投票，投票率達61.46%，今日台中市天候良好，加上選情白熱化，今日投票開始以來，各投開票所均出現投票人潮，據多區里長觀察，截至中午，多區開出逾4成的投票率，在下午2時，突破5成，投票在下午四時結束，投票率突破6成，與上屆的市長選舉相當。