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雲林縣長即時開票／劉建國、張嘉郡得票數接近！開票40分鐘 雙方差距都在100票內
投票結束，雲林縣投票率不高，未破七成，民進黨縣長候選人劉建國和國民黨縣長候選人張嘉郡的開票會場，人愈愈多，隨著開票時間拉開，看票的人格外緊張。兩陣營均憂心票數將可能相差不多，得票形成拉鋸，你追我趕，差數都在百票以內，十分緊張，開票半小時雙方只差45票，但馬上被追過，藍贏約百票。
九合一選舉到下午四點結束，雲林縣選委會到下午3時30分公布的最後投票率，雲林縣縣長投票率63.1%、公投投票率59.3%，因此預估總投票率恐無法衝破7成，尤其鄉鎮長同額競選的鄉鎮投票率更低。
開票半小時鐘藍綠形成拉鋸，民進黨劉建國15035票，國民黨14990票，綠票暫時領先45票，但約藍票馬上追上，相隔約只10分鐘，雙方票數來到藍22400票，綠21565票，藍馬上追贏35票。
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