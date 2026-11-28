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台中市長即時開票／戰況超緊繃！何欣純一路領先江啟臣
九合一選舉今日投開票，台中市長大選持續開票當中，投票結束後，台中市長盧秀燕先到國民黨江啟臣競選總部關心，並向競選團隊表達感謝。江啟臣總部也陸續湧入民眾觀票，開票後，民進黨何欣純一路領先，領先票數持續擴大至萬餘票，讓江啟臣支持者感到十分緊張。
投票結束後，盧秀燕先赴江啟臣競總向競選團隊表達敬意。她說，競選團隊非常辛苦，所以她要特別代表江啟臣向輔選的志工與團隊表達感謝。
開票後，江啟臣與何欣純初期差距約幾千票，後續差距持續擴大，直到16時50分，何欣純已領先江啟臣約1萬多票，江啟臣總部支持者相當緊張，現場氣氛低迷。
所有選舉與公投的最終統計票數及當選結果，皆以中央選舉委員會正式公告為準。
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