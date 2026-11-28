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2026大選／投票日天氣舒適、秩序良好 盧秀燕感謝每一個人的努力
台中市長盧秀燕今天下午現身市長候選人江啟臣競選總部時表示，今天天氣候良好且極為舒適，歷年投票少見如此好天氣，預估投票率應會不錯，並指出目前整體投票秩序大致良好，感謝民眾踴躍投票與配合。
談及選務與競選團隊運作，盧秀燕說，雖然依法競選活動已於前一晚截止，但團隊並未因此休息，除民眾忙著投票外，競選總部也持續忙碌準備開票作業，相當辛苦。她也特別代表江啟程，向所有競選工作同仁、義工夥伴，以及一路以來奔走採訪的媒體朋友表達感謝與慰勞，肯定大家在重要選舉期間戰戰兢兢、全力以赴。
針對行程安排，盧秀燕表示自己這段時間處於台北、台中兩地奔走的狀態，認為兩邊都很重要，因此盡量平均分配時間以示公平，前天、昨天及今天皆須往返兩地，後續也會隨著開票節奏關注選情發展。
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