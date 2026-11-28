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新竹縣長即時開票／鄭朝方一度領先1.2萬票 支持者嗨喊「我們的縣長」
新竹縣今天下午進入開票階段，民進黨新竹縣長候選人鄭朝方在競選總部旁搭設棚架，開放支持者到場觀看開票。現場人潮不斷湧入，座無虛席，氣氛熱烈。隨著開票票數陸續揭曉，鄭朝方一度暫時領先1萬2千票，現場支持者情緒沸騰，齊聲高喊「我們的縣長鄭朝方」，不斷為他加油集氣，盼能將鄭朝方送進新竹縣政府。
不少民眾手拿加油看板，上頭寫著「朝方哥、你朝棒，我們在！」，隨著開票進度緊盯票數變化，現場不時傳出歡呼聲。據掌握，新竹縣長選舉投票率為64.49%，公投投票率為60.85%，支持者聚集在競選總部。
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