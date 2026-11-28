九合一選舉今投票，投票在下午四時結束。根據東森新聞開票結果，民進黨台中市長候選人何欣純與國民黨台中市長候選人江啟臣一路纏鬥，差距不到1萬票，到下午4時51分，何欣純以24萬912票，勝江啟臣的21萬9834票，差距超過1萬票，沒多久，江啟臣票數拉高，差距不到3000票，目前票數仍在統計中，一切以中央選舉委員會公告為準。

2026-11-28 17:01