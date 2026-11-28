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台南市長即時開票／陳亭妃得票衝破10萬票！競選總部湧入上百支持者 旗海歡呼聲不斷
台南市長選舉下午4時結束投票，民進黨台南市長候選人陳亭妃競選總部隨即展開開票活動，現場湧入上百位支持者，大家緊盯各地開票結果。下午4時40分左右，陳亭妃得票數已突破10萬票，現場旗幟揮舞、歡呼聲與掌聲不斷，氣氛熱烈。
不少支持者帶著洋流飄帶及加油旗幟到場，隨著各地開票數字陸續出爐，現場情緒也跟著票數起伏。競選團隊與支持者持續關注各投開票所開票情形，期待最後開票結果出爐。
陳亭妃競選總部現場支持者高舉旗幟、熱情加油，隨著得票突破10萬票，現場歡呼聲再度響起，大家持續守候開票結果，等待選舉結果揭曉。
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