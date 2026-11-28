2026九合一選舉投票今天下午4時結束，國民黨高雄市長候選人柯志恩「開票之夜」設於國民黨高市黨部1樓，隨著開票票數疊加，柯志恩和賴瑞隆票數互有拉鋸，支持者看到柯志恩票數略贏，現場歡呼，目前賴瑞隆票數暫時領先，支持者神情溢於言表，現場瀰漫緊張氣氛。

柯志恩開票之夜的地點設於國民黨高雄市黨部，工作人員申請封閉單向車道設置電視牆及座椅，現場布置200多張塑膠椅，投票4時結束前，現場陸續有支持者到場關心選情。

支持者緊盯黨部設的電視牆，各地開始開票之後，只要柯志恩票數略為領先，現場就出現一片歡呼聲，喊「加油」，票數若暫時落後賴瑞隆就一片靜默聲，期待與落寞兩樣情全寫在臉上。