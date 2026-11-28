九合一選舉今投票，投票在下午四時結束。根據TVBS即時開票結果，在下午4時30分，民進黨台中市長候選人何欣純以8萬2261票，些微差距，略勝民進黨台中市長候選人江啟臣的7萬7950票，雙方一路纏鬥，目前票數仍在統計中，一切以中央選舉委員會公告為準。

台中市選委會指出，台中今年市長選舉人數為237萬6919人、市議員選舉人數236萬9254人，首投族人數達7萬7228人，全市共設置1980處投開票所，較前次第11屆立法委員選舉的1902處，增加78處，共動員2萬8064名選務人員。

台中市2022年市長投票，投票率達61.46%，今日台中市天候良好，加上選情白熱化，今日投票開始以來，各投開票所均出現投票人潮，據多區里長觀察，截至中午，多區開出逾4成的投票率，在下午2時，突破5成，投票在下午四時結束，投票率突破6成，與上屆的市長選舉相當。