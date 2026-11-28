台南市長投開票下午4時陸續展開，民進黨台南市長候選人陳亭妃競選總部陸續湧入民眾關注，4時30分回報票數顯示，陳亭妃票數已近破7萬票，領先對手謝龍介約3至4000票，面對謝龍介緊追，開票後續更趨緊張。

陳亭妃下午不到4時已出現在競總前，不少熱情支持者湧入爭相拍照、合影，陳亭妃競總也貼心準備小點心，陳亭妃來者不拒，各家媒體也中午後陸續進駐。

陳亭妃不少熱情粉絲原認為，這次應可大幅領先對手，不過迄今回報數字顯示，雙方差距比尚未拉開，彼此激戰如麻花捲，支持者心情更是七上八下。

民進黨台南市長候選人陳亭妃競總下午陸續湧入民眾觀看投開票情形，也爭相與陳亭妃合影、索取簽名。記者謝進盛／攝影

民進黨台南市長候選人陳亭妃競總下午陸續湧入民眾觀看投開票情形，也爭相與陳亭妃合影。記者謝進盛／攝影

民進黨台南市長候選人陳亭妃競總下午陸續湧入民眾觀看投開票情形，也爭相與陳亭妃合影。記者謝進盛／攝影