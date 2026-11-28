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台南市長即時開票／陳亭妃票數破7萬謝龍介緊追 陳亭妃競總湧入民眾關注
台南市長投開票下午4時陸續展開，民進黨台南市長候選人陳亭妃競選總部陸續湧入民眾關注，4時30分回報票數顯示，陳亭妃票數已近破7萬票，領先對手謝龍介約3至4000票，面對謝龍介緊追，開票後續更趨緊張。
陳亭妃下午不到4時已出現在競總前，不少熱情支持者湧入爭相拍照、合影，陳亭妃競總也貼心準備小點心，陳亭妃來者不拒，各家媒體也中午後陸續進駐。
陳亭妃不少熱情粉絲原認為，這次應可大幅領先對手，不過迄今回報數字顯示，雙方差距比尚未拉開，彼此激戰如麻花捲，支持者心情更是七上八下。
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