台南市長選舉民進黨陳亭妃和國民黨謝龍介激戰，加上天氣晴朗，投票率初估約6成5，比上屆5成8高，今天投票日違規共8件，包括攜出選票及誤攜選票共3件，撕毀選票2件，手機相關違規2件，另有外籍看護投票所內攝影1件，都是女性。

台南市選委會受理違規案件，上午8時30分，永康區856號投票所發生手機鈴響事件；上午9時55分，善化區540號投票所發生撕毀市長、里長選舉票案件；上午10時45分，北區0980號投票所有人攜出公投票。

上午11時，佳里區0341號投票所發生民眾在圈票處使用手機通話；11時52分，七股區0283號有撕毀公投票事件。中午12時21分，北區1070號投票所則有外籍看護在投開票所內攝影。

中午12時32分，新營區0121號投票所發生民眾攜出里長選舉票及公投票；下午2時11分，永康區0954號投票所有民眾誤將里長選舉票攜出。