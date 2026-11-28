投票結束，藍綠兩陣營派守各投票所的「監票員」紛紛開始報票，劉建國位在斗六總部和張嘉郡在虎尾的開票場，進入緊張時刻。盡管兩陣營極力催票，但今年投票率依舊未能突破7成的預估值，在低投票率之下，兩陣營均憂心票數將可能相差不多，尤其報票員傳回的訊息，有來有往，雙方得票形成拉鋸，讓現場關心的支持者格外緊張。

九合一選舉到下午四點結束，各投開票所開始開票，位在斗六民進黨候選人劉建國競總開票場，已擠滿前來關心開票的支持者，位在虎尾的國民黨候選人張嘉郡競總，也啟動最新、最迅速的開票系統，會場先演唱炒熱氣氛，支持者也愈來愈多，雙方人馬碰面第一句話便是「投票率多少？」

據縣選委會到下午3時30分公布的最後投票率，雲林縣縣長投票率63.1%、公投投票率59.3%，因此預估總投票率恐無法衝破7成，尤其鄉鎮長同額競選的鄉鎮投票率更低。

開票10分鐘藍綠形成拉鋸，國民黨張嘉郡以2085票，民進黨劉建國1967，藍以118票暫時領先。