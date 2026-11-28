南投縣長選舉今天下午4時開始開票，國民黨候選人許淑華的開票中心設在草屯鎮大成街，開票時間剛過，就陸續有支持者提前到場，關心各投開票所回傳的票數。現場氣氛逐漸熱絡，不少支持者聚集在計票中心外，緊盯最新開票資訊，彼此交換消息，期待選舉結果。

許淑華隨後現身計票中心，支持者一看到她出現，現場立刻響起熱烈歡呼，原本守候的群眾情緒更加高昂，紛紛拿出手機拍照、錄影，也有人揮手向她致意，現場此起彼落響起「許淑華凍蒜」的加油聲，氣氛相當熱烈。

支持者高喊口號，展現對許淑華的支持與期待，許淑華也向現場群眾揮手致意，並關心目前開票進度。隨著各地票數陸續回傳，計票中心外聚集的人潮逐漸增加，支持者緊盯開票結果，等待選舉結果揭曉。